ОАЭ экстрадировали в Ирландию главу крупного наркокартеля

Власти Объединенных Арабских Эмиратов экстрадировали в Ирландию предполагаемого главу наркокартеля Дэниела Кинахана. Об этом сообщает газета The Guardian.

49-летний Кинахан, которого правохранительные органы считают лидером преступной организации, контролируещей около трети поставок кокаина в Европу, а также занимающейся торговлей оружием и рэкетом, был доставлен в аэропорт Дублина на самолета правительства Ирландии. В уголовном суде ему предъявили обвинение в руководстве организованной преступностью, а затем отправили в находящуюся в 80 километрах от столицы тюрьму.

В телефонном интервью Кинахан, являвшийся главой крупной промоутерской боксерской компании и бывший видной фигурой в мире спорта, заявил, что ожидает приговора о пожизненном лишении свободы. По его словам, он не был анегелом, выдвинутые против него обвинения преувеличены. В частности, он не отмывал деньги, устраивая боксерские поединки.

Кинахан во время разговора не удержался от шутки, сказав, что экстрадиция на родину даст ему воможность отведать свежеиспеченного хлеба и полакомиться любимыми чипсами.

12 июня стало известно, что отбывающий пожизненный срок в США наркобарон «Коротышка» попросился на родину.

Ранее сообщалось, что Таиланд экстрадирует в Россию лидера банды наркоторговцев.