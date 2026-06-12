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Общество

Отбывающий пожизненный срок в США наркобарон «Коротышка» попросился на родину

Экс-глава картеля Синалоа попросил президента Мексики забрать его из США
Frame Stock Footage/Shutterstock/FOTODOM

Осужденный наркобарон Хоакин «Эль Чапо» Гусман попросил суд Нью-Йорка связать его с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум, чтобы добиться возвращения на родину. Об этом сообщает El Financiero со ссылкой на письмо наркоторговца.

В своем послании Гусман указал точный адрес мексиканского президентского дворца, чтобы власти могли организовать его контакт с главой государства. Он утверждает, что его экстрадиция в США была незаконной.

«У меня есть адвокат, и мое письмо — это помощь ему», — заявляет Гусман в своем послании.

По словам наркобарона, все преступления, за которые ему вынесли приговор, были на самом деле совершены мексиканскими силовиками, а он лишь пытался защитить свою жизнь и семью.

«Эль Чапо» («Коротышка») возглавлял наркокартель Синалоа — одну из самых мощных и жестоких преступных организаций в мире.
В 2016 году его задержали, потом экстрадировали в США и приговорили к пожизненному заключению. Он был признан виновным по 10 пунктам обвинения, включая руководство преступной организацией, наркотрафик и отмывание денег. Суд также обязал его выплатить $12,6 млрд в качестве компенсации за незаконные доходы.

Гусман прославился двумя дерзкими побегами из мексиканских тюрем с максимальным уровнем безопасности: в 2001 году — спрятавшись в тележке с грязным бельем, а в 2015-м — через километровый туннель, прорытый под душевой кабиной его камеры. Сейчас он содержится в одиночной камере тюрьмы ADX Florence, откуда еще никогда никому не удавалось сбежать.

Ранее жену Гусмана приговорили к трем годам тюрьмы в США.

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