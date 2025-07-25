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Таиланд экстрадирует в Россию лидера банды наркоторговцев

Генпрокуратура: Таиланд передаст России лидера банды наркоторговцев Выговского
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Генеральная прокуратура России

Власти Таиланда передадут в РФ руководителя банды наркоторговцев Игоря Выговского, объявленного в международный розыск в апреле текущего года. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

«По инициативе Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Королевства Таиланд депортируют гражданина России Игоря Выговского...» — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, в 2021-2022 годах мужчина руководил деятельностью преступного сообщества, связанной со сбытом наркотиков через интернет в Ульяновской и Самарской областях.

Суд ранее приговорил 8 участников банды на сроки от 6 до 8 лет, однако их лидеру удалось скрыться. Дело Выговского проходит по части 1 статьи 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), части 3 статьи 30 УК РФ («Покушение на преступление»), а также по частям 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»).

До этого в Самарской области задержали и экстрадировали в Казахстан мужчину, которого власти республики разыскивали два десятилетия за организацию крупного канала поставок наркотиков.

Ранее в Россию экстрадировали разыскиваемого более 10 лет главу наркокартеля.

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