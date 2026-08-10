В Индонезии закрыли доступ к популярному у туристов месту

В Индонезии из-за лесного пожара власти закрыли посетителям доступ в национальный парк Бромо, расположенный в регионе Восточная Ява. Об этом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила администрация парка.

Огонь охватил территорию площадью около 176 гектаров (434,91 акра) на горе Бромо, действующем вулкане, популярном туристическом месте.

«Это закрытие является важным шагом для обеспечения безопасности посетителей, персонала и людей в окружающих районах», — сказано в заявлении администрации.

До этого первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что туристический поток из Индонезии в Россию за 2025 год вырос на 40%. По его словам, эту страну в прошлом году посетили около 220 тысяч россиян, что на 22% больше, чем годом ранее. Он посчитал, что во многом это связано с запуском прямых рейсов между странами. С сентября 2024 года между Москвой и столицей острова Бали Денпасаром осуществляется три регулярных рейса в неделю.

Ранее в Дагестане на склоне горы произошел масштабный пожар.