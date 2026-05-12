Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

В Индонезии резко вырос интерес туристов к поездкам в Россию

Мантуров: турпоток из Индонезии в Россию за год вырос на 40%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Турпоток из Индонезии в Россию за 2025 год вырос на 40%. Об этом заявил на заседании российско-индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству первый вице-премьер Денис Мантуров, передает «Интерфакс».

«Отмечаем существенно растущий интерес индонезийских граждан к России, в 2025 году мы приняли на 40% больше туристов из вашей страны», — добавил он.

По его словам, Индонезию в прошлом году посетили около 220 тысяч россиян, что на 22% больше, чем годом ранее. Мантуров посчитал, что во многом это связано с запуском прямых рейсов между странами. С сентября 2024 года между Москвой и столицей острова Бали Денпасаром осуществляется три регулярных рейса в неделю.

В ближайшее время планируется упростить порядок въезда граждан из России и Индонезии. Вице-премьер отметил, что в августе прошлого года с 16 до 30 дней был увеличен срок пребывания в России по электронной визе.

До этого в Министерстве экономического развития России сообщили о подготовке к безвизовому режиму с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном.

В министерстве отметили, что поездки в эти страны без виз могут стать доступными уже в ближайшее время.

Ранее российских туристов на Бали предупредили о возможных встречах с большими змеями.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет. Станет ли хантавирус причиной новой пандемии?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!