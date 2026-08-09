В Шанхае отменили более 1300 авиарейсов из-за погоды

Аэропорты Шанхая Пудун и Хунцяо отменили около 60% рейсов по состоянию на 9 августа из-за приближающегося тайфуна «Долфин». Об этом сообщает издание Pengpai.
В общей сложности в мегаполисе отменено 1384 рейса: в Хунцяо — 513, в Пудуне — 871.
Кроме того, с 9 по 10 августа на востоке Китая сократили транспортное сообщение на высокоскоростных железных дорогах. Из-за приближения тайфуна в Шанхае свыше 30 тыс. человек эвакуировали с прибрежных территорий.
Тем временем Центральная метеорологическая станция Китая выпустила предупреждение красного, наивысшего уровня в связи с приближением тайфуна «Долфин». По информации ведомства, 9 августа стихия должна обрушиться на восточное побережье страны — между городским уездом Саньмэнь провинции Чжэцзян и городским уездом Фудин провинции Фуцзянь. Скорость ветра при выходе на сушу ожидается до 38-45 м/с.
Ранее сообщалось, что разрушительный тайфун «Бави» из Китая обрушится на Дальний Восток.