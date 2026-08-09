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Общество

В Шанхае отменили более 1300 авиарейсов из-за погоды

Более 1300 рейсов в Шанхае отменили из-за тайфуна
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорты Шанхая Пудун и Хунцяо отменили около 60% рейсов по состоянию на 9 августа из-за приближающегося тайфуна «Долфин». Об этом сообщает издание Pengpai.

В общей сложности в мегаполисе отменено 1384 рейса: в Хунцяо — 513, в Пудуне — 871.

Кроме того, с 9 по 10 августа на востоке Китая сократили транспортное сообщение на высокоскоростных железных дорогах. Из-за приближения тайфуна в Шанхае свыше 30 тыс. человек эвакуировали с прибрежных территорий.

Тем временем Центральная метеорологическая станция Китая выпустила предупреждение красного, наивысшего уровня в связи с приближением тайфуна «Долфин». По информации ведомства, 9 августа стихия должна обрушиться на восточное побережье страны — между городским уездом Саньмэнь провинции Чжэцзян и городским уездом Фудин провинции Фуцзянь. Скорость ветра при выходе на сушу ожидается до 38-45 м/с.

Ранее сообщалось, что разрушительный тайфун «Бави» из Китая обрушится на Дальний Восток.

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