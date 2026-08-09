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Общество

Жителей Китая предупредили о наивысшем уровне опасности

Китай предупредил о наивысшем уровне опасности из-за приближения тайфуна
Ann Wang/Reuters

Центральная метеорологическая станция Китая выпустила предупреждение красного, наивысшего уровня в связи с приближением тайфуна «Долфин».

По данным ведомства, 9 августа стихия должна обрушиться на восточное побережье страны — между городским уездом Саньмэнь провинции Чжэцзян и городским уездом Фудин провинции Фуцзянь. Скорость ветра при выходе на сушу ожидается до 38-45 м/с.

В провинции Чжэцзян уровень реагирования на тайфун повысили до первого уровня, а в провинции Фуцзянь — до второго. В Китае есть четыре уровня предупреждения о стихийных бедствиях: синий (умеренный), желтый (повышенный), оранжевый (высокий) и красный (высший). В соответствии с этой градацией правительством задействуется необходимый объем ресурсов для минимизации ущерба, предотвращения жертв и ликвидации последствий природных катаклизмов.

5 августа сообщалось, что мощный тайфун «Долфин», развивающий скорость ветра до 45 метров в секунду, дойдет до восточного побережья Китая в ночь с 9 на 10 августа.

Ранее разрушительный тайфун «Бави» из Китая обрушится на Дальний Восток.

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