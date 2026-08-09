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Общество

Удары по Одесской области блокировали международную трассу Украины, ведущую к Румынии

В Одесской области ограничили движение по трассе, ведущей к Молдавии и Румынии
Gagarin Iurii/Shutterstock/FOTODOM

В Одесской области из-за ночного обстрела ограничили движение по участку международной трассы Украины, ведущей к пограничным постам с Румынией и Молдавией. Об этом сообщила в Telegram Госпогранслужба Украины.

Речь идет о трассе М-15 «Одесса-Рени», которая является частью европейского маршрута E87 (Одесса — Констанца — Измир — Анталья).

Блокировка сделала невозможным проезд некоторым погранпереходам в Молдавию. Движение блокировано в обе стороны.

До этого украинское издание «Страна.ua» писало о повреждении моста в населенном пункте Маяки Одесской области — через него идет трафик из/в дунайские порты, ставшие для Украины единственным маршрутом для морской торговли после остановок черноморских портов.

В ночь на 8 августа российские Вооруженные силы нанесли массированный удар по объектам военной инфраструктуры Украины. По данным Минобороны РФ, были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, склады топлива и логистические центры. В частности, удар был нанесен по заводу, где производятся комплектующие и боевые части для ракет «Фламинго». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российские военные нанесли удар по стратегически важному для ВСУ мосту в Одесской области, по которому поставлялось оружие.

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