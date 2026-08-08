Лишить Киев ракет «Фламинго». Россия нанесла массированный удар по Украине

ВС РФ ударили по военной и топливной инфраструктуре Киева и других регионов Украины

В ночь на 8 августа российские войска нанесли массированный удар по объектам военной инфраструктуры Украины. По данным Минобороны России, поражены предприятия военно-промышленного комплекса, склады топлива и логистические центры. В частности, удар был нанесен по заводу, где производятся комплектующие и боевые части для ракет «Фламинго». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Вооруженные силы России в ночь на 8 августа нанесли массированный удар по объектам военной и топливной инфраструктуры Украины. По данным российских и украинских источников, для атаки применялись баллистические ракеты «Искандер-М», а также ударные беспилотники «Герань».

Под удар попали Киев и Киевская область, а также Днепропетровская, Николаевская, Харьковская, Сумская, Черниговская и ряд других областей.

«Фламинго» в огне

Воздушную тревогу в украинской столице объявили около 00:30 — сначала из-за угрозы атаки беспилотников, а примерно в 03:00 предупредили об опасности применения баллистических ракет.

Как оценивают украинские СМИ, ночью по Киеву выпустили не менее восьми баллистических ракет . Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников сообщил, что, по предварительной информации, использовались не только ракеты комплекса С-400, но и «Искандер-М».

Мониторинговые ресурсы также предупреждали о возможном применении гиперзвуковых ракет «Циркон», сообщал телеканал ТСН. По оценке канала Monitorwar, российские военные могли применить по Киеву четыре – шесть зенитных управляемых ракет комплекса С-400, а также две баллистические ракеты «Искандер-М» или KN-23 .

После ударов в Голосеевском и Оболонском районах Киева начались пожары. По данным украинских экстренных служб, огнем были охвачены гаражи общей площадью около 1000 квадратных метров, а также нежилое здание.

«В Оболонском районе поступило сообщение о возгорании резервуаров с топливом», —написал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

В Минобороны России рассказали, что удар был нанесен по киевскому предприятию «Киев-111», где производятся комплектующие и боевые части для ракет FP-5 «Фламинго».

«На объекте также хранятся компоненты для изготовления твердотопливных ускорителей», — заявили в МО РФ.

Оставить ВСУ без топлива

Кроме того, был поражен склад горюче-смазочных материалов «Киев-3» (ООО «Грандтерминал»), через который осуществлялось снабжение украинских войск нефтепродуктами с линейной производственно-диспетчерской станции «Новоград-Волынский», сообщили в российском Минобороны. По данным ведомства, на объекте ежедневно заправлялись бензовозы, направлявшиеся к подразделениям ВСУ на востоке страны.

Украинские СМИ сообщили, что ночью в Киеве прогремело не менее десяти мощных взрывов . По предварительным данным, одной из целей стал асфальтобетонный завод на юге города, который использовался для нужд украинской армии.

После атаки на левом берегу Киева возникли перебои с электроснабжением, а на правом — проблемы с водоснабжением.

Помимо баллистических ракет, Киев и область атаковали реактивные беспилотники «Герань» . В Киевской области повреждения получили несколько объектов, крупные пожары возникли в Броварском районе, заявили в Минобороны РФ. В селе Пуховка беспилотники поразили складской комплекс на левом берегу реки Десна, пишет «Военное обозрение».

Удары по другим регионам

В Днепропетровской области был уничтожен крупный логистический центр ВСУ. Кроме того, по объектам региона наносились удары управляемыми авиабомбами.

В Запорожской области расчеты РСЗО «Град» уничтожили опорный пункт украинских войск. В российском военном ведомстве сообщили, что была разрушена сеть блиндажей, укрытий и огневых позиций. Удар позволил создать условия для продвижения российских войск на этом направлении.

Также в Запорожье расчетами САУ «Акация» были уничтожены пункты управления БПЛА .

В акватории Черного моря южнее и восточнее Одессы ударными беспилотниками были поражены два сухогруза, перевозившие вооружение и военное имущество, рассказали в МО РФ.

Беспилотники «Герань» атаковали объекты в Николаевской области, в районах Кривого Рога и Синельниково, а также в Харьковской, Сумской и Черниговской областях. Взрывы в течение ночи фиксировались в Сумах, Шостке, Павлограде, Кременчуге и ряде других городов.