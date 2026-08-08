Лишить Киев ракет «Фламинго». Россия нанесла массированный удар по Украине

Вооруженные силы России в ночь на 8 августа нанесли массированный удар по объектам военной и топливной инфраструктуры Украины. По данным российских и украинских источников, для атаки применялись баллистические ракеты «Искандер-М», а также ударные беспилотники «Герань».
Под удар попали Киев и Киевская область, а также Днепропетровская, Николаевская, Харьковская, Сумская, Черниговская и ряд других областей.
«Фламинго» в огне
Воздушную тревогу в украинской столице объявили около 00:30 — сначала из-за угрозы атаки беспилотников, а примерно в 03:00 предупредили об опасности применения баллистических ракет.
Как оценивают украинские СМИ, ночью по Киеву выпустили не менее восьми баллистических ракет. Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников сообщил, что, по предварительной информации, использовались не только ракеты комплекса С-400, но и «Искандер-М».
Мониторинговые ресурсы также предупреждали о возможном применении гиперзвуковых ракет «Циркон», сообщал телеканал ТСН. По оценке канала Monitorwar, российские военные могли применить по Киеву четыре – шесть зенитных управляемых ракет комплекса С-400, а также две баллистические ракеты «Искандер-М» или KN-23.
После ударов в Голосеевском и Оболонском районах Киева начались пожары. По данным украинских экстренных служб, огнем были охвачены гаражи общей площадью около 1000 квадратных метров, а также нежилое здание.
«В Оболонском районе поступило сообщение о возгорании резервуаров с топливом», —написал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
В Минобороны России рассказали, что удар был нанесен по киевскому предприятию «Киев-111», где производятся комплектующие и боевые части для ракет FP-5 «Фламинго».
«На объекте также хранятся компоненты для изготовления твердотопливных ускорителей», — заявили в МО РФ.
Оставить ВСУ без топлива
Кроме того, был поражен склад горюче-смазочных материалов «Киев-3» (ООО «Грандтерминал»), через который осуществлялось снабжение украинских войск нефтепродуктами с линейной производственно-диспетчерской станции «Новоград-Волынский», сообщили в российском Минобороны. По данным ведомства, на объекте ежедневно заправлялись бензовозы, направлявшиеся к подразделениям ВСУ на востоке страны.
Украинские СМИ сообщили, что ночью в Киеве прогремело не менее десяти мощных взрывов. По предварительным данным, одной из целей стал асфальтобетонный завод на юге города, который использовался для нужд украинской армии.
После атаки на левом берегу Киева возникли перебои с электроснабжением, а на правом — проблемы с водоснабжением.
Помимо баллистических ракет, Киев и область атаковали реактивные беспилотники «Герань». В Киевской области повреждения получили несколько объектов, крупные пожары возникли в Броварском районе, заявили в Минобороны РФ. В селе Пуховка беспилотники поразили складской комплекс на левом берегу реки Десна, пишет «Военное обозрение».
Удары по другим регионам
В Днепропетровской области был уничтожен крупный логистический центр ВСУ. Кроме того, по объектам региона наносились удары управляемыми авиабомбами.
В Запорожской области расчеты РСЗО «Град» уничтожили опорный пункт украинских войск. В российском военном ведомстве сообщили, что была разрушена сеть блиндажей, укрытий и огневых позиций. Удар позволил создать условия для продвижения российских войск на этом направлении.
Также в Запорожье расчетами САУ «Акация» были уничтожены пункты управления БПЛА.
В акватории Черного моря южнее и восточнее Одессы ударными беспилотниками были поражены два сухогруза, перевозившие вооружение и военное имущество, рассказали в МО РФ.
Беспилотники «Герань» атаковали объекты в Николаевской области, в районах Кривого Рога и Синельниково, а также в Харьковской, Сумской и Черниговской областях. Взрывы в течение ночи фиксировались в Сумах, Шостке, Павлограде, Кременчуге и ряде других городов.