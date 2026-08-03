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Армия

Появились кадры ударов по стратегически важному мосту в Одессе

«Изнанка»: ВС РФ ударили по мосту в Затоке, по которому ВСУ поставляли оружие
Михаил Фомичев/РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли комбинированные удары по мосту в районе поселка Затока Одесской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка».

Также уточняется, что удары пришлись на электроподстанцию в районе поста. По этой причине в близлежащих населенных пунктах пропало электричество.

Вооруженные силы России не раз наносили удары по переправе. Автомобильный мост в Затоке находится недалеко от границы Украины и Румынии и является стратегически важным для ВСУ, так как по нему идут поставки военной помощи, топлива, боеприпасов и других ресурсов. Мост соединяет два берега косы-пересыпи, отделяющей Днестровский лиман от акватории Черного моря.

В ночь на 6 июня, по информации СМИ, российские силы совершали массированные удары по Одессе и Черноморску. В ходе атаки, как уточняют журналисты, ВС РФ использовали около 50 беспилотников типа «Герань». В Одессе были атакованы объекты портовой и военной инфраструктуры. После прилетов в городе начался пожар.

Ранее генерал рассказал, что Харьков и Сумы имеют «все шансы» войти в состав РФ.

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