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Общество

«Люди не готовы»: Хуснуллин высказался об ужесточении условий семейной ипотеки

Хуснуллин: менять правила семейной ипотеки до 1 октября рискованно
Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Менять правила предоставления «Семейной ипотеки» до 1 октября было бы рискованно. Об этом сообщил зампред правительства России Марат Хуснуллин в интервью ТАСС.

«Риски большие. Не можем до конца просчитать последствия, к чему приведет перерасчет», — сказал Хуснуллин.

Чиновник добавил, что результаты опроса россиян, который провела администрация президента РФ, показали, что людей устраивает ставка 6% годовых и «на большее они не готовы». Хуснуллин отметил, что в такой ситуации, возможно, следует сделать градацию и установить дополнительные льготы для многодетных семей. Но для этого необходимо учитывать возможности бюджета и состояние рынка, уточнил он.

«Нагрузка на бюджет из-за ставки ЦБ огромная. Необходимо все тщательно считать. Посмотрим, как поведет себя рынок к 1 октября», — сказал вице-премьер.

До этого газета «Известия» сообщила о планах российских властей ужесточить условия льготной семейной ипотеки. В частности, срок действия пониженной ставки в 6% хотят ограничить 15 годами. Ожидается, что по истечении этого периода она будет повышаться до рыночного уровня, привязанного к ключевой ставке.

Кроме того, предлагается, чтобы ставки по семейной ипотеке отличались в зависимости от количества детей в семье и субъекта России, где приобретается жилье. В Москве, Санкт-Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях они составят 12% — для семей с одним ребенком, 10% — с двумя детьми, 8% — с тремя, 6% — с четырьмя и 4% — для семей с пятью и более детьми. В других регионах ставки будут на 2 п.п. ниже — в диапазоне 2–10%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Миронов назвал повышение ставки по семейной ипотеке «саботажем демографии».

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