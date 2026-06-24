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Общество

В Госдуме осудили изменение условий по семейной ипотеке

Депутат Миронов: ставка по ипотеке не должна быть выше 7%
Elizaveta Galitckaia/Shutterstock/FOTODOM

В России с 1 июля планируется сократить срок компенсации льготы семейной ипотеки до 15 лет. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» возмутился ухудшением условий — он считает, что условия ухудшать нельзя.

«Это антисемейная ипотека, это саботаж демографии и поручений президента по поддержке рождаемости. Ставка в 6% остается только для многодетных семей, всем остальным повышают. Cемьи с одним ребенком при удвоении ставки не смогут купить жилье. И как они без жилья должны становиться многодетными? Еще и срок действия льготной ставки хотят сократить до 15 лет. При этом средний срок семейной ипотеки сейчас – 28 лет. То есть людям говорят: половину срока кредита мы вам дадим льготу, а дальше крутитесь как хотите. Басни о том, что семьи с детьми «барыжат» квартирами благодаря льготным кредитам, – это бред. Это давно невозможно. Не говоря о том, что у большинства семей сегодня нет денег на инвестиции, им бы для себя жилье купить», — подчеркнул он.

Пополнить дефицитный бюджет поможет снижение ставки ЦБ, заявил депутат. Рыночная ставка по ипотеке не должна быть выше 7%, считает Миронов.

«Минфин урезает семейную ипотеку только чтобы сэкономить бюджет. Чтобы не компенсировать банкам разницу между льготной и рыночной ставками. Для этого есть другой способ – снижайте ставку ЦБ! Не только на ипотеке сэкономите, всей экономике поможете. Банки, правда, лишатся триллионных прибылей, но это ничего. Мы считаем, что ставка ЦБ и рыночная ставка по ипотеке должны быть не выше 7%. Ставки по семейной программе должны быть в диапазоне от 0 до 6%, «Справедливая Россия» еще осенью предложила Минфину такой вариант. Для семей с одним ребенком оставить 6%, с двумя детьми – снизить до 4%, с тремя – до 2%, а молодым многодетным семьям – 0%. Вот такая шкала будет работать на рождаемость и многодетность», — заключил он.

Как сообщили «Известия», с 1 июля государство планирует компенсировать льготу по новым кредитам лишь 15 лет. Кроме того, ставка будет снижаться по мере рождения новых детей. В Москве базовая ставка по ипотеке составит 12% для семей с одним ребенком, 10% — с двумя, 6 и 4% — для семей с четырьмя, пятью и более детьми.

Условия по семейной ипотеке ужесточали также в начале 2026 года. С 1 февраля одна семья может оформить только один льготный кредит.

Ранее в Госдуме объяснили ужесточение требований по льготной ипотеке.

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