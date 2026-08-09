Верующим рассказали, что делать в День целителя Пантелеимона 9 августа

Иеромонах Феодорит: в День святого Пантелеимона надо молиться о здравии ближних

В День памяти великомученика и целителя Пантелеимона, который традиционно отмечается 9 августа, православным следует помолиться о здравии ближних и помочь им добрым делом. Об этом рассказал РИА Новости врач-реаниматолог, иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

По его словам, в этот день можно поддержать болеющего родственника, купить ему еду, убраться в доме или перевести денег на счет, если есть такая возможность. Кроме того, можно сделать пожертвование на лечение в благотворительный фонд.

Кроме того, 9 августа надо сходить в храм и попросить целителя Пантелеимона о здравии ближних. Иеромонах напомнил, что есть специальная молитва, которую можно найти в любом молитвослове.

Согласно житию, по молитве Пантелеимона воскрес ребенок после укуса змеи. Святой лечил людей бескорыстно и совершил много чудес. Молодому врачу завидовали и донесли на него императору. Пантелеимон отказался отречься от Христа, за что был подвергнут пыткам и обезглавлен в 305 году. Верующие молятся святому о выздоровлении.

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