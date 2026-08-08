Синоптик заявила, что температура воды в Москве-реке стала сравнима с Черным морем

Температура воды в Москве-реке местами прогрелась до уровня Черного моря --22-24 градусов тепла. Как отметила ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, такая температура воды сейчас зафиксирована на Черном море в Алуште.

«Температура воды в Москве-реке в районе Коломны, например, 24 градуса, в районе Звенигорода — 22. Почти так же, как на морских курортах», — добавила она.

По словам синоптика, в Калининграде море прогрелось до +22°C, в Алуште оно составляет +24°C, в Евпатории и Анапе — +25°C, в районе Ейска, Геленджика и Туапсе — +27°C.

Однако это не предельные значения. В ближайшие дни вода в Черном море Краснодарского края может прогреться до + 28°C.

До этого синоптик, специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в Московском регионе в середине августа на смену жаре придет похолодание. Температура начнет снижаться уже с предстоящих выходных, а к концу месяца не поднимется выше +20°C, также пройдут ливни с грозами.

Ранее в Австрии установлен новый температурный рекорд.