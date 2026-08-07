Синоптик предупредил москвичей о резком изменении погоды в августе

Последняя волна жары в столичном регионе подходит к завершению, уже с предстоящих выходных погода резко изменится. В течение последнего летнего месяца ожидается похолодание – температура воздуха не поднимется выше +20 °C, а также пройдут ливни с грозами, рассказал НСН синоптик, специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, сегодня последний день, когда в столице установилась 30-градусная жара, так как уже с субботы, 8 августа, воздушная масса начнёт меняться на прохладную. Завтра ожидается +20°C …+25°C, а в последующие дни температура начнёт снижаться ниже +20 °C и в середине месяца будет колебаться от +12 °C до +17°C.

После этого ожидается повышение до 20–25 °C, и, хотя до конца месяца временами будут эпизоды тепла, до отметки в +30 °C температура воздуха больше не поднимется, отметил синоптик.

«Сегодня во второй половине дня пройдут кратковременные грозовые ливни, местами прогремит гроза, возможен град, — добавил Ильин. — С субботы и до конца следующей недели преимущественно без осадков, переменная облачность, температура воздуха — +21–26 °C».

С конца предстоящей рабочей недели, по словам синоптика, вернётся похолодание – температура воздуха останется ниже +20 °C.

До этого главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова сообщила, что жаркая погода продержится в Москве до 7 августа, в выходные, 8 и 9 августа, температура пойдёт на убыль. Она также отметила, что к концу рабочей недели жителям и гостям Москвы стоит готовиться к дождям различной интенсивности и грозам.

Ранее синоптик предупредил , что в Москве 32-градусную жару сменят грозы и град.