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Общество

В Австрии установлен новый температурный рекорд

Kronen Zeitung: Температура в Австрии достигла рекордных 41°C
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

Днем 4 августа в Австрии температура воздуха достигла рекордных 41°C, побив прежний рекорд 40,5°C. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

По данным издания, в восточной части страны из-за погодных условий был введен наивысший уровень опасности. Одновременно с этим в федеральной земле Бургенланд продолжается лесной пожар.

До этого сообщалось, что аномальная жара в Европе привела к снижению стоимости урожая зерновых более чем на €2 млрд.

Отмечается, что за четыре недели жаркой погоды прогноз производства зерновых в ЕС и Великобритании был снижено почти на 9 млн тонн. Эксперты оценили убытки от потери урожая примерно в €2,1 млрд. Они учитывали цены на пшеницу, ячмень, кукурузу и другие зерновые. Сумма составляет около 5% от прогнозируемой стоимости урожая. В частности, прогноз урожая кукурузы для ЕС и Великобритании был снижен с 57,2 млн до 52,7 млн тонн.

Ранее аномальная жара повлияла на урожайность во Франции.

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