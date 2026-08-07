В Ялте ввели режим опасности безэкипажных катеров

В Ялте объявили опасность безэкипажных катеров. Об этом сообщает оперативный штаб Крыма.

«Опасность от безэкипажных катеров в МО Ялта. Покиньте набережную, сохраняйте спокойствие. Доверяйте только официальным источникам информации», — сказано в сообщении.

Кроме того, в республике Крым действует режим беспилотной опасности.

7 августа советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что российские военные подбили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ), замеченный у побережья Ялты. По его словам, морской дрон выбросило на берег.

В ночь на 3 августа ВСУ нанесли удары по Крыму, вследствие чего несколько человек получили ранения. Четверо из них не выжили. Сообщивший об этом глава республики Сергей Аксенов не стал раскрывать детали произошедшего. Известно лишь, что всего в ту ночь над территорией России перехватили и уничтожили 131 украинский беспилотник самолетного типа.

Ранее дрон ВСУ атаковал частный жилой дом в Керчи.