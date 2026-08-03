Названо количество украинских дронов, атаковавших Россию в ночь на 3 августа

В России ночью сбили более 130 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

Атака продолжалась с 20:00 мск 2 августа до 7:00 мск 3 августа.

«Дежурными силами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») перехвачен и уничтожен 131 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — рассказали в ведомстве.

По его данным, часть дронов ликвидировали в Крыму и Краснодарском крае. Несколько целей нейтрализовали в Тульской, Смоленской, Орловской, Липецкой, Курской, Воронежской, Брянской, Калужской и Белгородской областях. Также беспилотники были уничтожены над акваторией Черного моря.

Накануне украинский БПЛА нанес удар по территории рядом с детской площадкой в селе Принцевка в Белгородской области. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев рассказал, что в результате атаки пострадали два ребенка. Семилетнюю девочку доставили в больницу с осколочными ранениями спины, головы и нижних конечностей. У девятилетней девочки также диагностировали осколочные ранения. Более того, одну несовершеннолетнюю спасти не удалось.

Ранее мирные жители пострадали при атаке беспилотников на Саратов.