Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Армия

Названо количество украинских дронов, атаковавших Россию в ночь на 3 августа

Минобороны РФ заявило об уничтожении 131 украинского БПЛА за ночь
Евгений Биятов/РИА Новости

В России ночью сбили более 130 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

Атака продолжалась с 20:00 мск 2 августа до 7:00 мск 3 августа.

«Дежурными силами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») перехвачен и уничтожен 131 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — рассказали в ведомстве.

По его данным, часть дронов ликвидировали в Крыму и Краснодарском крае. Несколько целей нейтрализовали в Тульской, Смоленской, Орловской, Липецкой, Курской, Воронежской, Брянской, Калужской и Белгородской областях. Также беспилотники были уничтожены над акваторией Черного моря.

Накануне украинский БПЛА нанес удар по территории рядом с детской площадкой в селе Принцевка в Белгородской области. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев рассказал, что в результате атаки пострадали два ребенка. Семилетнюю девочку доставили в больницу с осколочными ранениями спины, головы и нижних конечностей. У девятилетней девочки также диагностировали осколочные ранения. Более того, одну несовершеннолетнюю спасти не удалось.

Ранее мирные жители пострадали при атаке беспилотников на Саратов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 2 августа. Массированная атака ВСУ и ответ на нее, затопление Приморья и нашествие бобров
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!