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Общество

Краснодарский край и Приморье атаковали сотни особей одного вида медуз

Shot: в Приморье и в Краснодарском крае заметили сотни ядовитых корнеротов
Shutterstock/FOTODOM

В Приморье стали чаще замечать один вид медуз. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, речь идет о ядовитых корнеротах. В августе туристы замечали их в Азовском и Черном морях, однако сейчас они часто появляются и в Амурском заливе. Количество приплывших особей исчисляется сотнями.

Размер крупных представителей этого вида может достигать 90 сантиметров, ведь приближается к десяти килограммам.

Отмечается, что встреча с корнеротом не грозит человеку серьезными последствиями.

«Ожог напоминает ошпаривание кипятком: резкая боль, отек и волдыри обеспечены», – сообщается в публикации.

Туристы, выбравшие для отдыха Приморье, уже «опробовали» это на себе.

Об увеличении количества медуз у берегов Азова до этого сообщал глава Запорожской области Евгений Балицкий. К местному водохранилищу их «привело» повышение солености воды, это произошло из-за разрушения Каховской ГЭС.

Ранее сообщалось о том, что видео с гигантскими медузами у острова Русский встревожило жителей Приморья.

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