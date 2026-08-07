Краснодарский край и Приморье атаковали сотни особей одного вида медуз

В Приморье стали чаще замечать один вид медуз. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
По данным канала, речь идет о ядовитых корнеротах. В августе туристы замечали их в Азовском и Черном морях, однако сейчас они часто появляются и в Амурском заливе. Количество приплывших особей исчисляется сотнями.
Размер крупных представителей этого вида может достигать 90 сантиметров, ведь приближается к десяти килограммам.
Отмечается, что встреча с корнеротом не грозит человеку серьезными последствиями.
«Ожог напоминает ошпаривание кипятком: резкая боль, отек и волдыри обеспечены», – сообщается в публикации.
Туристы, выбравшие для отдыха Приморье, уже «опробовали» это на себе.
Об увеличении количества медуз у берегов Азова до этого сообщал глава Запорожской области Евгений Балицкий. К местному водохранилищу их «привело» повышение солености воды, это произошло из-за разрушения Каховской ГЭС.
Ранее сообщалось о том, что видео с гигантскими медузами у острова Русский встревожило жителей Приморья.