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Общество

Видео с гигантскими медузами у острова Русский встревожило жителей Приморья

VLADIVOSTOK1.RU: у берегов острова Русский появились гигантские медузы ропилемы

Во Владивостоке появилась ропилема — одна из крупнейших медуз Японского моря. Об этом сообщает издание VLADIVOSTOK1.RU со ссылкой на местных рыбаков.

Они сняли на видео трех медуз, которых заметили при выходе в море из бухты Аякс на острове Русский. В соцсетях этот ролик вызвал бурное обсуждение: жители Приморья заволновались, что это может быть ядовитый вид.

Кандидат биологических наук Александр Олифиренко опознал в медузах на видео ропилем, которые вызывают у человека ожог слабее, чем от крапивы. По словам ученого, это воздействие может быть опасным только аллергикам со специфическими реакциями иммунитета.

Олифиренко рассказал, что ропилемы стали регулярно появляться в Амурском и Уссурийском заливах на протяжении последней четверти века, причем в некоторые сезоны их было настолько много, что медуз отлавливали, перерабатывали в районе Угольной станции и экспортировали в Китай — там их называют «хрустальным мясом» и считают деликатесом. Эти поставки прекратились в период пандемии коронавируса и с тех пор не возобновлялись.

Биолог отметил, что в Приморском крае ропилемы не размножаются — их приносит туда южными течениями, и до осени они не доживают.

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