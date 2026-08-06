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Общество

Глава Запорожья поделился тревожной новостью о состоянии Азовского моря

Балицкий: соленость Азовского моря выросла после разрушения Каховской ГЭС
Firsova Natalia/Shutterstock/FOTODOM

Разрушение плотины Каховской ГЭС и исчезновение водохранилища повысили соленость Азовского моря с 7 до 11 промилле и нарушили биобаланс в акватории. Об этом заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости.

По словам Балицкого, из-за отсутствия пресной воды из водохранилища у берегов Азова появились многочисленные медузы. Повышение солености отразилось на рыбе, креветках и рачках, добавил запорожский губернатор. Он также отметил, что сельское хозяйство региона лишилось оросительной системы, что негативно сказывается на климате.

«Потому что количество осадков, которое выпадало в Азовском море, приводило к тому, что в море должно быть около 7 промилле соли, а сейчас — порядка 11 промилле. Это приводит к тому, что к берегу подходят медузы. Это вызывает изменение всего биобаланса, это касается рыбы, креветки, рачков. Сельское хозяйство и море пострадали», — констатировал Балицкий.

Губернатор подчеркнул необходимость восстановления плотины, без которой Запорожская и Херсонская области лишены источника мелиорации и испытывают негативное воздействие на региональный климат.

Ученые уже отмечали связь между ростом популяции медуз в Азовском море и повышением солености воды. Дополнительными факторами их распространения специалисты назвали увеличение концентрации загрязняющих веществ, перелов рыбы, изменение структуры дна в результате тралового лова и потепление климата. По словам экспертов, при отсутствии конкурирующих видов в более теплой и соленой воде медузы намного активнее размножаются и быстрее достигают половой зрелости.

Плотина Каховской ГЭС была разрушена в июне 2023 года серией ударов с украинской стороны.

Ранее Сальдо уточнил сумму ущерба после разрушения Каховской ГЭС.

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