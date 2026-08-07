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Общество

В Брянске загорелся склад с красками и маслом для машин, есть пострадавшие

МЧС: склад с маслом для машин загорелся в Брянске, пострадали 4 человека
МЧС России

В Брянске загорелся склад с красками и маслом для машин. В результате происшествия пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба областного МЧС в «Максе».

Речь идет об объекте по адресу ул. Олега Кошевого, 34 В, следует из сообщения.

«По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение одноэтажного складского помещения для хранения красок и масел для автомобилей. На месте работают более 50 сотрудников и 17 единиц техники», — говорится в сообщении.

Силы и средства наращиваются, уточнили в ведомстве.

До этого в Перми загорелась емкость с дизтопливом. Площадь пожара составила 800 кв. метров. На месте происшествия был развернут оперативный штаб. В тушении принимали участие два боевых участка, использовались ручные, лафетные и пенные стволы. К тушению были привлечены 64 человека и 16 единиц техники. По словам очевидцев, перед возгоранием на объекте «прогремел взрыв», после чего из разных районов Перми стал виден поднявшийся в небо столб дыма от пожара.

Ранее в Петербурге загорелась крыша здания на Лиговском проспекте.

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