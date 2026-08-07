Депутат назвал три категории пенсионеров, которые получат прибавку с 1 сентября

С 1 сентября текущего года прибавку получат три категории получателей страховой пенсии, при этом все перерасчеты Социальный фонд проведет автоматически. Об этом сообщил RT депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Прежде всего, это пенсионеры, отметившие 80-летие в августе. Дополнительно назначается ежемесячная надбавка за уход, и общая прибавка приблизится к 11 тыс. рублей, причем эта сумма будет ежегодно индексироваться», — уточнил парламентарий.

Второй категорией являются граждане, которым в августе впервые установили I группу инвалидности, рассказал Говырин. Им фиксированную выплату также увеличивают вдвое. Кроме того, депутат отметил: удвоение производится единожды, поэтому при достижении 80 лет такой пенсионер сохраняет уже повышенную выплату без повторного пересчета.

Третья категория — пенсионеры, которые завершили работу в августе. Говырин объяснил, что со следующего месяца им начисляют пенсию с учетом всех индексаций, пропущенных за годы занятости, а размер прибавки определяется стажем и накопленными пенсионными коэффициентами.

Также парламентарий добавил, что деньги поступят в привычные даты доставки.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал «Газете.Ru», что самые высокие средние пенсии по старости на 1 апреля 2026 года зафиксированы в Чукотском автономном округе — 45 541,9 руб. и Ненецком автономном округе — 41 890,7 руб. Только в этих двух регионах показатель превышает 40 тыс. руб.

На Чукотке пенсия в 1,67 раза превышает среднюю пенсию по стране (27 218,9 рубля), а в Ненецком автономном округе — в 1,54 раза.

Ранее россиянам рассказали, как отсрочка пенсии влияет на размер выплат.