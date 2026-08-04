Названы регионы России с самыми большими пенсиями

Самые высокие средние пенсии по старости на 1 апреля 2026 года зафиксированы в Чукотском автономном округе — 45 541,9 рубля и Ненецком автономном округе — 41 890,7 рубля. Только в этих двух регионах показатель превышает 40 тыс. рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

На Чукотке пенсия в 1,67 раза превышает среднюю пенсию по стране (27 218,9 рубля), а в Ненецком автономном округе — в 1,54 раза.

По словам экономиста, в число регионов со средней пенсией более 35 тыс. рублей также вошли Магаданская область (39 860,4 рубля, в 1,46 раза больше средней), Камчатский край (39 676,7 рубля, в 1,46 раза), Ханты-Мансийский автономный округ (39 067,7 рубля, в 1,44 раза), Ямало-Ненецкий автономный округ (38 644,1 рубля, в 1,42 раза), Якутия (36 468,5 рубля, в 1,34 раза), Мурманская (35 681,8 рубля, в 1,31 раза) и Сахалинская (35 426,3 рубля, в 1,3 раза выше средней) области.

«Всего средний размер пенсии по старости превысил 35 тыс. рублей в девяти регионах Северо-Западного, Уральского и Дальневосточного федеральных округов.

Более высокие выплаты в этих регионах связаны прежде всего с уровнем зарплат, который влияет на размер страховой пенсии. Например, в апреле 2026 года средняя зарплата на Чукотке достигла 250,9 тыс. рублей, что в 2,3 раза больше общероссийской. В Ненецком автономном округе она составила 164,5 тыс. рублей — в 1,5 раза выше среднего по стране», — отметил Балынин.

По его словам, для северян предусмотрено увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии. После необходимого стажа работы в районах Крайнего Севера она повышается на 50%, а в приравненных к ним местностях — на 30%, сказал Балынин. Он добавил, что жителям таких территорий также могут начислять районный коэффициент. Если пенсионер одновременно имеет право на оба вида повышения, он может выбрать более выгодный вариант, заключил Балынин.

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