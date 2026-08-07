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Общество

Мэр Тбилиси высказался о фейках о притеснении россиян в Грузии

Мэр Тбилиси Каладзе: фейки о туристах из России являются частью гибридной войны
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Недостоверные сведения, распространяемые через социальные сети о том, что русским туристам в Грузии угрожает опасность или их не приветствуют, являются частью гибридной войны, организованной извне. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе, его цитирует ТАСС.

По его словам, эти фейки распространяются извне.

«Это все распространяло одно многомиллионное агентство. ... <...> у этого есть цель, чтобы навредить экономике страны и грузинскому народу», — рассказал Каладзе.

Грузинский политик подчеркнул, что туризм для республики является важной отраслью экономики. Каладзе подчеркнул, что Грузия — это безопасная страна для туристов из многих стран, в том числе России.

25 июля стало известно, что часть российских туристов начала отказываться от поездок в Грузию после резонансного нападения на соотечественницу в отеле Телави.

19 июля в Кахетии местный житель Георгий Чигладзе ворвался в номер к российским туристкам и напал на одну из них. Мужчина сломал девушке нос, после чего она попала в больницу в тяжелом состоянии. В грузинском МВД назвали причиной конфликта поведение россиянок — они якобы оскорбляли гостей свадьбы и облили водой аппаратуру, однако туристки отрицают эту версию и утверждают, что конфликт произошел из-за того, что они говорили на русском языке.

Ранее в Грузии начали расследование из-за фейковых сообщений про притеснение россиян.

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