«Путь эволюции»: в России поддержали обязательную регистрацию личных самокатов

В России необходимо обязать граждан регистрировать частные электросамокаты, так как это позволит отслеживать владельцев и тех, кто ими управляет. Этот вопрос давно обсуждается, и, хотя он достаточно непростой и затратный, важно его поддержать, заявила НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

Она напомнила, что, пока вопрос личных средств индивидуальной мобильности (СИМ) обсуждается, прокатные самокаты давно прошли весь эволюционный путь учета от идентификации пользователя до фиксации нарушений. Важно распространить эту практику на личные самокаты, чтобы «привязать» их к владельцу и впоследствии понимать, кто нарушил правила.

«Естественно, закон о регистрации будет распространяться и на прокатные СИМ: весь флот в 500 тысяч электросамокатов будет зарегистрирован — в этом сомнений нет ни у кого», — подчеркнула Эрдман.

В то же время она отметила, что это сложный вопрос, который требует массы уточнений. В частности, непонятно, как будет контролироваться вопрос регистрации СИМ, кто в МВД будет отвечать за это направление. Кроме того, следует разобраться, какие именно виды транспорта обяжут регистрировать – например, на моноколесе и электроскейтборде разместить номера не удастся, заключила специалист.

Напомним, в мае стало известно, что россиян обяжут ставить на учет в ГИБДД электросамокаты, моноколеса и электровелосипеды. МВД и Минтранс готовятся к вступлению в силу таких правил уже в 2028 году. Однако эксперты предупреждают, что сил полиции не хватит переловить частников на самокатах, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее были раскрыты неожиданные опасности электросамоката для сердца.