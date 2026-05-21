Россиян обяжут получать номера на электросамокаты. К чему это приведет?

Усиление контроля за средствами индивидуальной мобильности (СИМ) предусмотрено стратегией повышения безопасности дорожного движения до 2030 года. План мероприятий по ее выполнению 21 мая утвердило правительство России.
«К 2028 году МВД и Минтранс обеспечат государственную регистрацию СИМ с установкой номерных знаков. Помимо этого, к 2030 году должен быть решен вопрос об обязательной маркировке средств индивидуальной мобильности, подтверждающей их соответствие установленным требованиям безопасности», — отмечается в сообщении, размещенном на сайте правительства.
Тот же документ предусматривает, что уже в 2026 году должны быть утверждены региональные планы развития инфраструктуры для СИМ с их интеграцией в транспортные системы городов. Решение этой задачи возложено на Минтранс и власти регионов.
Президентский уровень
Число аварий с участием самокатов, электровелосипедов, моноколес и других СИМ в России последовательно увеличивалось в последние годы. Согласно статистике Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России, в 2020 году произошло 410 ДТП с участием СИМ, год спустя — уже 672, в 2022-м — 941 происшествия, а
в 2023-м произошел резкий скачок — за год зафиксировано почти 3,2 тыс. таких аварий.
В 2024 году аварий с участием СИМ в России было уже 4,4 тыс., а в прошлом году их число снизилось до 3,2 тыс.
Навести порядок в области использования СИМ в декабре 2025 года потребовал президент России Владимир Путин. Соответствующий вопрос был поднят на заседании совета по правам человека (СПЧ) при президенте. В частности, Путин признал обоснованным недовольство граждан курьерами на тротуарах и согласился, что их транспорт опасен.
Минтрансу России совместно с МВД было поручено до 1 июля 2026 года представить предложения по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с использованием СИМ, в том числе в предпринимательской деятельности. МВД и Минтранс также должны рассмотреть вопрос о введении ограничений для водителей электровелосипедов на езду по тротуарам.
Частников не пересчитаешь
Вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин прогнозирует, что регистрация СИМ будет непростым процессом, к тому же сопряженным с уплатой пошлины, и частные владельцы СИМ будут уклоняться от регистрации, а полиция не имеет возможности их ловить.
«Ни один владелец частного самоката не пойдет что-либо оформлять. Мы понимаем, что государство здесь вообще не добьется результата, и это прискорбно. Потому что эти транспортные средства необходимо ввести в правовое поле», — говорит Шапарин «Газете.Ru».
В результате для прокатных самокатов будут существовать правила игры, а для частных нет, продолжает он. Кроме того, в настоящее время наблюдается снижение стоимости СИМ, и цена самого доступного электросамоката для взрослого человека не превышает 14 тыс. рублей, приводит пример он, а если номеров нет, невозможно проконтролировать, кто на нем едет.
«Невозможно и заставить повесить номера. Потому что ни один сотрудник Госавтоинспекции не будет ловить самокатчика, который просто повернет под шлагбаум и уедет — не только от наряда полиции, но и от мотобата, потому что самокатчик намного более маневренный», — уверен Шапарин.
Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков полагает, что регистрация будет применяться только к вновь продаваемым в России СИМ, а не к тем, что уже находятся в эксплуатации.
«К самокатам, которые уже есть в наличии, регистрацию применить нереально.
Сейчас за питбайкерами гоняются сотрудники ДПС из мотобатов, но могут их догнать не всегда и не везде.
Да, и мотобат — подразделение из крупных городов, их нет в райцентрах. Никакого «часа икс» для самокатчиков, конечно, не будет», — заявил Кадаков «Газете.Ru».
При этом тротуары, где ездят СИМ, не охвачены камерами, и непонятно, как на них будут выписываться штрафы за нарушение ПДД, констатировал он.
Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто указывает, что точное число СИМ в частных руках в России неизвестно и не поддается подсчету, а установка на СИМ номерного знака, как на машину — устаревшая мера.
«Сам по себе номер маленький, на самокате он будет все время забиваться грязью, а если его изготовить из алюминия, как по ГОСТу — может нанести травму человеку. Думаю, что мы в конечном итоге придем к регистрации самокатов с помощью SIM-карт, как у кикшеринговых компаний», — рассуждает Моржаретто в беседе с «Газетой.Ru».
Крупные кикшеринговые сервисы считают более важной мерой, чем госрегистрация, создание инфраструктуры для СИМ, поскольку сейчас кикшеринговые самокаты мощностью менее 250 Вт должны передвигаться по велодорожкам, а в случае их отсутствия — по тротуарам.
«Для комфорта пользователей СИМ, пешеходов, водителей необходимо разделение потоков, поскольку основное число инцидентов происходит как раз на пересечении тротуаров и проезжей части», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса «Юрент».
В компании Whoosh надеются, что стандарты, которые обкатываются на самокатах кикшеринговых сервисов, в конечном итоге удастся распространить и на частные СИМ.
«У каждого нашего самоката есть свой уникальный номер в системе, встроенный модуль, отслеживающий траекторию, скорость и даже стиль вождения пользователей, благодаря которому мы контролируем каждую поездку — они у нас в сервисе не анонимны», — объяснили «Газете.Ru» в пресс-службе Whoosh принцип контроля поездок.