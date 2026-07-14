Владельцы арендных самокатов предупредили вандалов об ответственности

Российские сервисы кикшеринга с легкостью могут идентифицировать личность человека, который взял напрокат электросамокат и испортил его. Поиск вандала не занимает много времени, а наказание варьируется в зависимости от степени порчи имущества, объяснила в беседе с НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

По ее словам, найти можно любого вандала – бывают случаи, когда ими становятся даже люди пожилого возраста. Наказание может быть как административным, так и уголовным.

«Их находят: помогает либо сам самокат, IoT-модуль, либо городские видеокамеры, ― пояснила эксперт. ― Проблем с тем, чтобы идентифицировать преступника, нет. Поэтому это довольно сомнительный способ борьбы и выражения собственного мнения».

Она подчеркнула, что компания, обеспечивающая прокат средств индивидуальной мобильности, в подобных случаях прикладывает все усилия для обнаружения нарушителя, причем она крайне заинтересована в том, чтобы вандал понес ответственность.

Напомним, Минтранс России осенью внесет пакет поправок в Правила дорожного движения, которые ограничат или полностью запретят движение курьеров на средствах индивидуальной мобильности, включая велосипеды и электросамокаты. Новые поправки, если они будут приняты, должны упорядочить движение курьеров на электротранспорте и снизить число ДТП и конфликтов на дорогах.

Ранее испортившие 800 электросамокатов в Москве заплатили 1 млн рублей.