Специалист объяснила, можно ли заменить спорт таблеткой

Ученые активно изучают биомеханизмы, активирующиеся в организме человека во время спортивных тренировок. Однако, несмотря на постоянные исследования, подтверждено, что создать лекарственный препарат, который помог бы заменить тренировки и оказать схожий эффект, невозможно, заявила RT реабилитолог, спортивный психолог, преподаватель РУДН Ольга Орел.

По ее словам, исследования в области изменений организма во время тренировок сегодня очень перспективны – в частности, они направлены на помощь людям, лишенным возможности двигаться. Однако в силу того, что физические нагрузки оказывают на организм комплексное воздействие, ощутимых результатов в этой области пока нет.

В частности, во время занятий спортом активизируется работа мышц, сердечно-сосудистой, эндокринной и иммунной систем. Все это оказывает огромное влияние на здоровье человека, в том числе укрепляет сон, улучшает настроение, налаживает обмен веществ и вырабатывает способность организма адаптироваться к нагрузкам.

«Создать препарат, который полностью воспроизведет весь спектр эффектов физической активности, сегодня невозможно, — подчеркнула Орел. — Поэтому движение остается уникальным инструментом сохранения здоровья мозга».

Напомним, до этого Ольга Орел также отметила, что физическая активность — один из важнейших факторов сохранения здоровья головного мозга и предотвращения развития деменции. Движение оказывает влияние на самые разные аспекты деятельности человека: концентрацию внимания, скорость обработки информации, эмоциональное состояние, способность к обучению.

Наиболее эффективными считаются аэробные нагрузки, включая ходьбу, бег, плавание и велосипед. Такие занятия помогают улучшить навыки формирования воспоминаний и обучения.

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