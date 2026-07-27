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Россиянам рассказали, что делать, чтобы спорт приносил удовольствие

Эксперт по фитнесу Халимов: важно отделить нелюбовь к спорту от неудачно выбранного формата
Ilya lyubchenko/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы спорт начал нравиться, можно совмещать тренировки с прослушиванием любимых подкастов и придерживаться расписания. Об этом «Газете. Ru» заявил эксперт по фитнесу, совладелец клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов.

«Ждать, что тренировки начнут нравиться сами по себе, необязательно. Тело меняется от регулярной нагрузки, и десятки людей приходят к отличной форме, так и не полюбив сам процесс. Задача в том, чтобы снизить сопротивление и довести дело до результата, который уже начнет мотивировать. Первое, что стоит сделать, это отделить нелюбовь к спорту от неудачно выбранного формата. Человек уверен, что ненавидит тренировки, а на деле ему не подходит конкретный зал, ранний подъем или беговая дорожка. Смените обстановку. Тем, кто скучает на тренажерах, заходят единоборства, танцы, скалодром, командные игры. Тело работает, голова занята процессом, и время летит незаметно», — рекомендовал эксперт.

Второй прием, по словам Халимова, — подключить к тренировке то, что нравится делать. Сериал только на дорожке, любимый подкаст только на прогулке быстрым шагом, встреча с другом в формате совместного занятия. Таким образом мозг перестает воспринимать спорт как повинность и связывает его с приятным.

«Дальше держитесь расписания. Поставьте тренировки в календарь как рабочие встречи, снизьте порог до смешного, двадцать минут три раза в неделю, и не требуйте от себя подвигов. Разовое желание пропустить бьется привычкой, а привычка растет только на регулярности. И держите перед глазами то, ради чего все затевалось. Влезть в свои джинсы к отпуску, спокойно подниматься на пятый этаж без одышки, вернуть форму после родов. Когда картинка результата ясная, она тянет вперед сильнее, чем любовь к самому процессу, которой может и не случиться», — заключил Халимов.

Ранее тренер перечислил основные ошибки новичков в тренажерном зале.

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