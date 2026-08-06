Россиянам назвали самый эффективный способ отсрочить старческую деменцию

В профилактике когнитивных заболеваний критически важное значение имеет физическая активность. Регулярные тренировки улучшают интеллектуальные способности, укрепляют память, способность концентрироваться, создают новые нейронные сети и улучшают работу гиппокампа, рассказала в интервью RT реабилитолог, спортивный психолог, преподаватель РУДН Ольга Орел.

«Физическая активность — один из важнейших факторов сохранения здоровья головного мозга, — подчеркнула специалист. — Движение оказывает влияние на самые разные аспекты деятельности человека: концентрацию внимания, скорость обработки информации, эмоциональное состояние, способность к обучению».

Она подчеркнула, что особенно важно привнести в жизнь регулярные занятия спортом тем, кто учится или занят интеллектуальной работой. Даже одна умеренная нагрузка помогает улучшить работоспособность и концентрацию, а также улучшает настроение, а систематические занятия улучшают работу нервной системы и способность мозга к адаптации.

По словам Ольги Орел, влияние разных видов тренировок на мозг отличается. Так, наиболее эффективными считаются аэробные нагрузки, включая ходьбу, бег, плавание и велосипед. Такие занятия помогают улучшить навык формирования воспоминаний и обучения. Что касается силовых тренировок, то они улучшают метаболизм и укрепляют сосуды. В то же время командные игры тренируют способность быстро принимать решения, оценивать ситуацию, прогнозировать действия и так далее.

«При этом не стоит недооценивать обычную ходьбу. Это самый доступный вид физической активности», — подчеркнула эксперт, добавив, что ходьба улучшает кровоснабжение мозга и снижает уровень стресса.

До этого ученые выяснили, что нормальное артериальное давление, отсутствие диабета второго типа и отказ от курения в возрасте от 45 до 65 лет могут отсрочить развитие деменции на 13 лет. По словам экспертов, исследование также подтверждает важность заботы о сердечно-сосудистой системе для снижения риска когнитивных нарушений.

Ранее врач назвал главные причины деменции.