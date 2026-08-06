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Общество

ВСУ ударили ракетами по Луганску

Пасечник: восемь человек пострадали при атаке ВСУ по ЛНР
Reuters

Утром 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Луганску. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

По его словам, в Артемовском районе города под атаку попал склад с безалкогольными напитками. В результате пять человек получили ранения, их госпитализировали.

Кроме того, в Сватовском муниципальном округе дрон ударил по приусадебному участку, два мирных жителя получили ранения, добавил Пасечник. В Кременском муниципальном округе украинский БПЛА атаковал частный дом, пострадала женщина.

В Стаханове также был также атакован жилой дом, никто не пострадал, уточнил глава ЛНР.

До этого при атаках ВСУ в ЛНР пострадали шесть человек, одного из них не удалось спасти. Один из дронов ударил по автомобилю марки «Газель». В результате оказался ранен 62-летний мужчина, его 35-летний сын получил несовместимые с жизнью травмы. Другой БПЛА атаковал машину городской коммунальной службы в Лисичанске. Ранения получили три работника предприятия: 60-летний мужчина, 50-летняя и 52-летняя женщины. Украинский беспилотник также ударил по легковой машине в Старобельском муниципальном округе. Ранен 43-летний водитель авто.

Ранее ВСУ атаковали энергетический комплекс ЛНР.

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