ВСУ атаковали энергетический комплекс ЛНР

Пасечник: ВСУ атаковали Алчевский металлургический комбинат в ЛНР
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил в мессенджере Max, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Алчевский металлургический комбинат.

По его словам, украинские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в пяти районах ЛНР.

«Под ударами ВСУ Алчевск, Луганск, Антрацитовский, Славяносербский и Перевальский муниципальные округа», — пояснил Пасечник.

Он уточнил, что Алчевский металлургический комбинат получил серьезные повреждения, частично было разрушено оборудование, трое сотрудников предприятия. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Кроме того, ВСУ атаковали несколько подстанций, в результате чего абоненты семи муниципальных округов остались без электроэнергии.

20 марта Пасечник также сообщал, что украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали промышленную зону в городе Алчевске в Луганской народной республике.

Было повреждено гражданское предприятие, которое выпускает продукцию только для мирных целей.

