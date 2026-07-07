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Армия

Молодой житель ЛНР стал очередной жертвой ВСУ

Пасечник: пять человек ранены, одного не спасли при атаках БПЛА в ЛНР
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Пять человек получили ранения, еще одного не удалось спасти в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

По словам Пасечника, вражеский дрон ударил по автомобилю марки «Газель» в Новоайдарском муниципальном округе. В результате оказался ранен 62-летний мужчина, его 35-летний сын получил несовместимые с жизнью травмы.

Еще один БПЛА атаковал машину городской коммунальной службы в Лисичанске. Ранения получили три работника предприятия: 60-летний мужчина, 50-летняя и 52-летняя женщины.

Украинский беспилотник также ударил по легковой машине в Старобельском муниципальном округе. Ранен 43-летний водитель авто.

Пасечник добавил, что легковые автомобили также были атакованы в Северодонецке и Краснодонском муниципальном округе. В Первомайске ВСУ ударили по бульдозеру. В Кременной и селе Лиман атакованы частные дома. К счастью, обошлось без жертв, уточнил глава региона.

Ранее водитель грузовика получил ранения в ЛНР при ударе БПЛА.

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