Кинолог рассказал, обижается ли собака на хозяина после наказания

Многие владельцы собак принимают поведение своих питомцев после наказания за проявление обиды. Однако на самом деле таким образом животное реагирует на стресс и старается избежать конфликта. Об этом РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Это классический пример антропоморфизма, когда мы очеловечиваем собак. В случае, когда обижаются люди, мы действительно избегаем общения и контакта, демонстративно покидаем помещение, не смотрим в глаза. Нам кажется, что питомец делает ровно то же самое. Но необходимо понимать, что природа собак совершенно иная, и нельзя ассоциировать ее с нашим поведением», — объяснил специалист.

По его словам, собаки не умеют чувствовать обиду в человеческом понимании, поскольку не осознают несправедливость и не строят планы мести. Поведение, которое владельцы принимают за обиду, на самом деле является реакцией на страх или стресс. Так, отведенный взгляд означает стремление избежать конфликта, поскольку прямой зрительный контакт у собак воспринимается как угроза. Зевота, облизывание и попытки уйти в другую комнату также свидетельствуют о нервном напряжении и желании прекратить неприятную ситуацию.

Кинолог также напомнил о распространенной ошибки владельцев, которые наказывают питомца спустя продолжительное время после проступка. В такой ситуации собака уже не связывает недовольство хозяина со своим поступком, а воспринимает лишь негативные эмоции, что подрывает доверие с ее стороны и заставляет избегать контакта.

Эксперт объяснил, что для коррекции нежелательного поведения следует не наказывать животное постфактум, а поощрять правильные действия и создавать для него безопасную и предсказуемую среду.

До этого Голубев говорил, что собака может считать своими владельцами и любить сразу всех членов семьи. Однако, по его словам, отношение питомца к ним будет немного различаться. Животное всегда выбирает для себя основного хозяина.

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