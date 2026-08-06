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Общество

Кинолог рассказал, обижается ли собака на хозяина после наказания

Кинолог Голубев: собаки не умеют чувствовать обиду и несправедливость
Sophiecat/Shutterstock/FOTODOM

Многие владельцы собак принимают поведение своих питомцев после наказания за проявление обиды. Однако на самом деле таким образом животное реагирует на стресс и старается избежать конфликта. Об этом РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Это классический пример антропоморфизма, когда мы очеловечиваем собак. В случае, когда обижаются люди, мы действительно избегаем общения и контакта, демонстративно покидаем помещение, не смотрим в глаза. Нам кажется, что питомец делает ровно то же самое. Но необходимо понимать, что природа собак совершенно иная, и нельзя ассоциировать ее с нашим поведением», — объяснил специалист.

По его словам, собаки не умеют чувствовать обиду в человеческом понимании, поскольку не осознают несправедливость и не строят планы мести. Поведение, которое владельцы принимают за обиду, на самом деле является реакцией на страх или стресс. Так, отведенный взгляд означает стремление избежать конфликта, поскольку прямой зрительный контакт у собак воспринимается как угроза. Зевота, облизывание и попытки уйти в другую комнату также свидетельствуют о нервном напряжении и желании прекратить неприятную ситуацию.

Кинолог также напомнил о распространенной ошибки владельцев, которые наказывают питомца спустя продолжительное время после проступка. В такой ситуации собака уже не связывает недовольство хозяина со своим поступком, а воспринимает лишь негативные эмоции, что подрывает доверие с ее стороны и заставляет избегать контакта.

Эксперт объяснил, что для коррекции нежелательного поведения следует не наказывать животное постфактум, а поощрять правильные действия и создавать для него безопасную и предсказуемую среду.

До этого Голубев говорил, что собака может считать своими владельцами и любить сразу всех членов семьи. Однако, по его словам, отношение питомца к ним будет немного различаться. Животное всегда выбирает для себя основного хозяина.

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