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Кинолог рассказал, может ли собака любить всех хозяев одинаково

Кинолог Голубев: при выборе главного хозяина собака учитывает его надежность
Shutterstock

Собака может считать своими хозяевами и любить сразу всех членов семьи, но ее отношение к ним будет немного различаться. Об этом «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Многие питомцы великолепно чувствуют себя даже в больших семьях. Но равными для них все члены семьи быть не могут — просто потому, что в мире не бывает двух абсолютно одинаковых людей. Собака всегда выбирает для себя основного хозяина, это жизненно необходимо. Но это не значит, что других членов семьи она любит меньше», — пояснил эксперт.

По его словам, основой отношений между собакой и человеком являются доверие, предсказуемость и партнерство, а не страх или доминирование. При выборе «основного» хозяина животное учитывает надежность человека, а не его строгое поведение.

Также немаловажную роль играет повседневная забота о питомце: кто его кормит, выгуливает, обеспечивает безопасность и регулярно взаимодействует с ним. Кинолог подчеркнул, что даже если обязанности распределены между всеми членами семьи, собака замечает различия в характере, эмоциональности и манере общения владельцев.

При этом остальные хозяева не становятся для животного менее значимыми, оставаясь «любимым членом семьи» или «партнером по играм». Если «основной» владелец уедет на несколько дней, питомец продолжит привычную жизнь с другими членами семьи и не будет испытывать сильного стресса.

Специалист отметил, что собаке важно понимать, на кого ориентироваться в критической ситуации. При этом такой выбор связан с ощущением надежности, а не с привязанность.

Кинолог посоветовал действовать всем хозяевам сообща, чтобы питомец доверял каждому из них. Если же один человек что-либо запрещает животному, а другой разрешает, собака начинает пользоваться подобной разницей и выбирает того, кто проявляет больше мягкости и чаще уступает.

Партнер-кинолог/зоопсихолог Vetcity Clinic Анна Климова до этого говорила, что собаки и кошки по-разному реагируют на эмоции своего хозяина из-за собственных особенностей социализации. Также, по словам специалиста, немаловажную роль в этом вопросе играют как длительность совместного проживания, так и уровень социализации животного.

Ранее зоопсихолог объяснила, почему кошки похожи на своих хозяев.

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