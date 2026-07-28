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Кинолог объяснил, как правильно подготовить собаку к путешествию летом

Кинолог Голубев: перед поездкой нужно дать собаке возможность изучить чемодан
aurelie le moigne/Shutterstock/FOTODOM

Перед путешествием с собакой летом нужно заранее уточнить правила перевозчика, проверить наличие у питомца всех нужных прививок и отметок в ветпаспорте. При этом также важно не забыть о менее очевидных нюансах. Об этом РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам специалиста, внезапно начавшиеся сборы могут вызвать перевозбуждение у собаки. Поэтому хозяину важно заранее показать питомцу, что в скором времени его ждет масштабная поездка. Для этого можно поставить чемодан на видное место за неделю до самого путешествия. Благодаря этому животное сможет понюхать предмет и познакомиться с ним. А заранее сложенные в сумку вещи значительно снизят стресс, поскольку питомец не будет беспокоиться, что его оставят дома одного.

Кинолог подчеркнул, что также необходимо дать собаке время на знакомство с переноской, которая будет использоваться в поездке. При этом рекомендуется поощрять интерес животного, особенно если оно зайдет внутрь.

«Идеально, если питомец решит вздремнуть там. Так вы закрепляете ассоциацию, что переноска — еще одно безопасное место помимо лежанки. Когда она привыкнет, поднимите переноску и походите с ней, приучая к движению. С такой подготовкой в поездке собаке будет спокойнее», — добавил он.

Эксперт также призвал приучать питомца к поездкам в автомобиле заранее. Избежать укачивания в дороге поможет дробный рацион, который разделит привычные два приема пищи на четыре подхода. При этом во время путешествия следует кормить животное только на остановках. Также нужно предоставить собаке постоянный доступ к воде. Другим способом предотвратить укачивание будет легкий массаж, который стоит делать перед самой дорогой.

Помимо этого, кинолог посоветовал до поездки включать звуки трассы, поезда или самолета на фон. Благодаря этому удастся минимизировать стресс и помочь питомцу меньше бояться громких звуков. Тем владельцам, чья собака плохо переносит шум, рекомендуется приобрести специальные мягкие наушники.

При адаптации на новом месте важен безопасный уголок для питомца. В это место следует положить уже знакомый животному предмет, например старую футболку хозяина или любимую игрушку. Их запах поможет собаке успокоиться.

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