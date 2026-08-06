Россиянам напомнили о новых правилах работы аптек с сентября

Предстоящей осенью в России вступят в силу новые правила работы аптек в рамках цифровизации здравоохранения. В том числе одним из ключевых изменений станет переход выдачи препаратов по рецепту в единое государственное информационное пространство, напоминает Общественная Служба Новостей со ссылкой на экспертов.

Новые правила подразумевают, что рецепты от врачей будут автоматически направляться в централизованную систему – это позволит проконтролировать их подлинность и снизить риск ошибок. Пациентам не нужно будет хранить бумажные бланки, а при получении лекарства нужно будет предъявлять электронный код из приложения либо номер СНИЛСа.

Подчеркивается, что переход к новой форме работы будет постепенным – бумажные рецепты останутся в силе до 1 января 2027 года.

Кроме рецептов планируется также ввести контроль за оборотом лекарств с помощью маркировки. Это позволит оперативно выявлять ошибки и блокировать отпуск препаратов с истекшим сроком годности.

В то же время специалисты заверяют, что о полном отказе от бумажных рецептов речи не идет – планируется сохранить гибридный формат, при котором можно будет избежать проблем в регионах в случае нестабильного интернета.

До этого глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о готовности перейти на электронные рецепты на лекарства. По его словам, уже готов проект нормативного акта, сейчас предстоит согласовать процедуру его принятия, а также запустить процесс предоставления рецепта в электронном виде.

В Росздравнадзоре ранее назвали причину задержек поставки лекарств в аптеки.