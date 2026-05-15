В Росздравнадзоре назвали причину задержек поставки лекарств в аптеки

Задержки с поставками лекарств в российские аптеки носят временный характер и вызваны логистическими проблемами. Об этом заявила журналистам глава Росздравнадзора Алла Самойлова, сообщает ТАСС.

Чиновница заверила, что регулярного и длительного отсутствия каких-либо препаратов в стране сейчас не фиксируется. По словам Самойловой, периодически появляются сообщения о нехватке того или иного лекарства в отдельных регионах, однако это касается либо стационарного сегмента, либо аптечного.

«Как правило, это связано только с логистическими цепочками», — пояснила руководитель ведомства.

Глава Росздравнадзора также обратила внимание на случаи, когда в аптеках не продают рецептурные препараты. Такое происходит, если лекарство по закону предназначено исключительно для применения в условиях стационара — его просто не имеют права отпускать через розничную сеть, добавила она.

С 1 июня в России будут разрешены еще и передвижные аптеки — пункты продажи лекарств на базе автолавок, торгующие в малых населенных пунктов, где отсутствуют стационарные аптечные точки. Каждая такая автолавка в соответствии с законодательством должна являться мобильным филиалом обычной аптеки.

Ранее россиянам объяснили, почему одно и то же лекарство стоит по-разному в аптеках.

 
