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Общество

Крушение медицинского самолета в США связали с действиями военных

The Telegraph: самолет в США мог рухнуть из-за испытания военными глушителя GPS
Atosan/Shutterstock/FOTODOM

Причиной крушения медицинского самолета в США в середине мая могло стать испытание американскими военными экспериментального оружия — глушителя GPS. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на отчет о крушении.

В издании отметили, что это первый известный случай, при котором гражданский самолет в США упал из-за вызванных военными помех. Как стало известно, незадолго до крушения воздушного лайнера другие самолеты также сообщали о сбое в работе систем GPS. Авиадиспетчеры призывали военных прекратить учения по глушению навигационной спутниковой системы на полигоне Уайт-Сэндс, говорится в публикации.

Пилот упавшего самолета незадолго до крушения сообщил о потере возможности использовать GPS. Экипажу разрешили визуальный заход, однако при снижении к аэропорту воздушное судно врезалось в гористую местность. В газете уточнили, что дезориентированный экипаж, вероятно, даже не видел склон горы.

Медицинский самолет разбился в штате Нью-Мексико 14 мая. На борту находились четыре человека, они не выжили. На месте падения воздушного судна возник пожар. По оценкам пожарной службы, его площадь составила около 2 га.

Ранее пассажирский самолет 10 минут летел без пилота за штурвалом.

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