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Самолет 10 минут летел без пилота за штурвалом

У пилота случился припадок во время управления самолетом со 199 пассажирами
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Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

Самолет, следовавший из Франкфурта в Севилью, провел в полете десять минут без управления пилотом. Об этом сообщает Paddle Your Own Kanoo.

Инцидент произошел 17 февраля 2024 года, но расследование, связанное с ним, завершилось только сейчас. Один из пилотов отлучился в туалет, при этом каких-либо отклонений в поведении второго пилота он не заметил.

Тем временем у второго пилота начался припадок из-за болезни сердца, которую не диагностировали во время медосмотра. Мужчина случайным образом нажимал кнопки на панели управления.

Когда первый пилот вернулся, он попытался попасть в кабину. Для этого он несколько раз набрал код, который оповещает человека внутри о попытке проникнуть в помещение, но не открывает его.

Вскоре он все же попал в кабину, там он увидел бледного коллегу, которому позже бортпроводники оказали первую помощь. Таким образом, самолет со 199 пассажирами на борту десять минут никто не контролировал.

Воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Мадрида, где пилота с заболеванием передали медикам.

Ранее в Шанхае авиакомпания не пустила семью на рейс из-за сыпи у маленького ребенка.

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