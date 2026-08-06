Эксперт назвал главные способы избежать обмана при покупке жилья

Чтобы снизить риски нарваться на обман при покупке жилья важно ориентироваться на несколько ключевых правил. В том числе следует не ограничиваться только проверкой документов, но и детально узнать о причинах продажи объекта, рассказал в беседе с 360.ru эксперт по недвижимости Владимир Шмелев.

Среди основных рисков покупателя квартир он выделил такие, как поддельные доверенности, проблемы с переходом прав на недвижимость, а также право предыдущего владельца на пожизненное проживание в квартире. В таких случаях продавец может впоследствии признать сделку недействительной и вернуть себе жилье.

Поэтому крайне важно все перепроверять, в том числе отслеживать переход права на объект от одного собственника к другому в данных Росреестра.

«Перед приобретением любой недвижимости, особенно вторички, покупателю необходимо очень дотошно и детально выяснять мотив продавца», — подчеркнул эксперт.

Он также посоветовал всегда выяснить, есть ли у продавца другое жилье, а при любых сомнениях – либо отказываться от сделки, либо принимать дополнительные меры безопасности. В том числе в случае, когда квартиру продает пожилой человек, важно запросить исследование в институте психиатрии. Кроме того, Шмелев посоветовал страховать право собственности с защитой по статьям 177, 178 и 179 Гражданского кодекса, которые регулируют вопросы признания сделок недействительными.

До этого директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков предупреждал, что россиянам при покупке квартиры критично важно проверить, нет ли у собственника долгов за коммунальные услуги. В некоторых случаях в тот момент, когда жилье переходит в право собственности покупателя, задолженности по коммуналке ложатся на его плечи.

Специалист подчеркнул, что проверять нужно оплаты всех ресурсов, включая воду, электричество, газ, содержание жилого помещения, вывоз мусора, отопление. Все это должен оплатить продавец — такие обязательства запрещено передавать покупателю. В то же время при переходе права собственности передается обязательство по уплате расходов на капремонт, в том числе неисполненные предыдущим владельцем квартиры.

Ранее адвокат предупредил об опасности покупки выморочного жилья.