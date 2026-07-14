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Общество

Россиян призвали не забыть проверить важный аспект при покупке квартиры

Роскачество: при покупке жилья есть риск схватить огромный долг за ЖКУ
Shutterstock

Россиянам при покупке квартиры критично важно проверить, нет ли у собственника долгов за коммунальные услуги. В некоторых случаях в тот момент, когда жилье переходит в право собственности покупателя, задолженности по коммуналке ложатся на его плечи, предупредил в беседе с RT директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Он подчеркнул, что проверять нужно оплаты всех ресурсов, включая воду, электричество, газ, содержание жилого помещения, вывоз мусора, отопление. Все это должен оплатить продавец – такие обязательства запрещено передавать покупателю. В то же время при переходе права собственности передается обязательство по уплате расходов на капремонт, в том числе неисполненные предыдущим владельцем квартиры.

«Однако если прежним собственником выступало публичное образование (Российская Федерация, субъект РФ или муниципальное образование), то к новому владельцу этот долг не переходит», –– отметил эксперт, добавив, что именно поэтому следует проверить расчеты по взносам на капремонт и запросить справку об отсутствии долгов по этим платежам.

Поздняков также напомнил, что в некоторых случаях новый владелец обязан будет погасить долги по коммуналке – это касается ситуаций с наследованием жилья и заключением соглашения о переводе долга, включенном в договор купли-продажи. В любом случае вопрос оплаты ЖКУ важно учитывать при покупке недвижимости, а при обнаружении долгов обязательно фиксировать договоренности обеих сторон в документах, заключил эксперт Роскачества.

До этого зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов напомнил, что оплачивать коммуналку россияне должны до 15 числа каждого месяца, но в некоторых случаях УК или ТСЖ может установить и другой срок. Проверить отсутствие задолженностей жильцы могут несколькими способами, включая соответствующую графу на «Госуслугах» в разделе «Госуслуги Дом».

Россиянам ранее предложили новый механизм погашения долга за коммуналку.

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