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Общество

Адвокат предупредил об опасности покупки выморочного жилья

Адвокат Журавлев: покупка выморочного жилья дешевле, но риски гораздо выше
Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

Покупка квартиры, перешедшей государству из-за отсутствия наследников (выморочного имущества), часто кажется выгодной: цена ниже рыночной, продавец — государственный орган. Однако такие сделки сопряжены с серьезными юридическими рисками, рассказал «Газете.Ru» Алексей Журавлев, руководитель адвокатского кабинета «Ваш Адвокат».

Эксперт выделяет три основные угрозы.

Первая — наследники, пропустившие срок вступления в права. Согласно ст. 1155 ГК РФ, гражданин может восстановить срок, если не знал о смерти родственника. Если наследник фактически проживал в квартире и оплачивал коммунальные услуги, он принял наследство по факту. Суд может признать его право собственности. «Недавно суд встал на сторону наследника, а покупатель стал ответчиком по иску об истребовании имущества», — приводит пример Журавлев.

Вторая — мошенничество. Злоумышленники могут подделать документы, переоформить квартиру на подставное лицо и перепродать. Когда мошенничество раскрывается, сделку аннулируют, и ответственность ложится на последнего покупателя.

Третья — бездействие госорганов. Если Росимущество годами не регистрирует право на жилье, это создает условия для споров. Конституционный суд указывал, что бездействие чиновников не должно перекладывать риски на граждан.

Юрист подчеркивает: экономия на цене часто оборачивается судебными издержками. При появлении наследника покупатель несет расходы на экспертизу, госпошлину и адвокатов. Если суд изымает квартиру, компенсацию от бюджета получить сложно и долго.

Алгоритм проверки: низкая цена — не преимущество, а сигнал о рисках. Не ограничивайтесь выпиской из ЕГРН — требуйте доказательства, что нотариус делал запросы в ЗАГС и к родственникам. Проверяйте долги по ЖКХ — они переходят к новому собственнику. Настораживает срок между смертью владельца и оформлением жилья в казну более 5–7 лет.

«Выморочное имущество — актив с низким порогом входа, но высокими судебными рисками, — резюмирует Журавлев. — Если вы не готовы к процессам на 2–3 года, от такой покупки лучше отказаться. Но при безупречной проверке шансы отстоять права высоки».

Ранее юрист объяснила, как составить завещание, которое не смогут оспорить.

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