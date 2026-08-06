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Общество

Психолог объяснил, как правильно бороться с алкогольной зависимостью

Психолог Шамсутдинов: при алкогольной зависимости важно признать саму проблему
Cagkan Sayin/Shutterstock/FOTODOM

При борьбе с алкогольной зависимостью человеку важно осознавать последствия того, к чему он шел при употреблении. Об этом «Радио 1» рассказал практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов.

«Для того, чтобы бросить пить, нужно понимать последствия того, к чему ты шел при употреблении алкоголя. Очень важно стать для себя определенным героем и признать, что есть проблемы, которые нужно решать», — объяснил специалист.

Психолог напомнил, что алкоголь может стать причиной развития большого количества проблем, в том чисел временной потери контроля над поведением, психических расстройств и серьезных заболеваний печени.

По словам эксперта, человеку, столкнувшемуся с алкогольной зависимостью, необходимые своевременное лечение и внимание. Также ему важно признать свою проблему.

Психиатр-нарколог Мария Касперович до этого говорила, что многие люди уверены, что человек с алкогольной зависимостью сознательно скрывает количество выпитого. Однако, по ее словам, гораздо чаще он начинает обманывать самого себя. При этом самообман не выглядит как полное отрицание.

Ранее психиатр объяснила, почему алкоголь и экстрим не лечат, а усугубляют эмоциональную пустоту.

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