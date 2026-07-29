Привычка врать о количестве выпитого оказалась опасным симптомом

Врач Касперович: ложь о количестве выпитого — это вера в контроль над ситуацией

Большинство людей уверены, что человек с алкогольной зависимостью сознательно скрывает количество выпитого. Но гораздо чаще происходит другое: он начинает обманывать самого себя, рассказала «Газете.Ru» Мария Касперович, психиатр-нарколог.

«Пациенты не считают, что говорят неправду. Они действительно верят, что контролируют ситуацию. Это не сознательная ложь, а механизм психологической защиты, помогающий не сталкиваться с неприятной реальностью», — объясняет Касперович.

Признание зависимости — тяжелый процесс. Если человек скажет себе: «У меня проблема», придется что-то менять. Психика ищет более простой путь — объяснить происходящее так, чтобы привычный образ жизни не пришлось пересматривать. «Появляются десятки оправданий: «Все так делают», «Я никогда не напиваюсь», «Я же работаю». Они помогают снизить внутренний конфликт», — рассказывает врач.

Самообман не выглядит как одно отрицание. Он складывается из множества маленьких оправданий. «Человек считает только дни, когда пил крепкий алкоголь, забывая про пиво. Или вспоминает количество, всегда немного уменьшая его. Это происходит естественно — сам человек не замечает искажений», — поясняет Касперович.

Распространенный механизм — постоянный поиск сравнений. «Мы редко слышим: «Наверное, я пью слишком много». Гораздо чаще: «Вот сосед действительно пьет», «Есть люди, которым хуже». Сравнения помогают сохранить ощущение благополучия», — отмечает психиатр.

Похожие механизмы работают и при других расстройствах, когда признание вызывает тревогу или вину. «Самообман — попытка сохранить привычную картину мира. Если человек признает зависимость, придется столкнуться со страхом, стыдом и необходимостью менять жизнь. Психике проще временно изменить восприятие», — подчеркивает Касперович.

Один из первых признаков — не количество алкоголя, а невозможность честно ответить себе на вопросы. «Если человек раздражается, когда спрашивают о выпитом, если постоянно объясняет, почему сегодня «можно», или пересматривает собственные правила — это повод задуматься», — говорит врач.

Родственники часто ошибаются, пытаясь доказать, что человек лжет.

«Когда близкие спорят, перечисляют количество или обвиняют в обмане, защитные механизмы усиливаются. Задача врача — не поймать на лжи, а постепенно вернуть способность честно посмотреть на происходящее», — объясняет Касперович.

Восстановление критического отношения к себе — важнейший этап лечения.

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