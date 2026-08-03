Психиатр объяснила, почему алкоголь и экстрим не лечат, а усугубляют эмоциональную пустоту

Психиатр Касперович: когда жизнь кажется «плоской» — это симптом, а не характер

Состояние «ничего не чувствую» — это не отсутствие эмоций, а эмоциональное онемение, рассказала «Газете.Ru» Мария Касперович, психиатр-нарколог.

«Люди думают, что перестали чувствовать. На самом деле эмоции никуда не исчезают. Мозг просто снижает их громкость — не только радости, но и интереса, удивления, близости, даже грусти», — объясняет Касперович.

Онемение редко возникает без причины. Оно развивается на фоне хронического стресса, тревоги, депрессии, выгорания или после тяжелых событий. «Психика имеет защитный механизм. Если человек слишком долго живет в напряжении, мозг снижает чувствительность ко всем эмоциям сразу», — рассказывает специалист.

Многие говорят, что жизнь стала «плоской». «Я понимаю, что должен радоваться, но внутри ничего не происходит». Человек осознает важность события, но эмоционального ответа нет. «Это не отсутствие благодарности или любви, а симптом, требующий внимания», — отмечает Касперович.

Опасность — человек ищет способы вернуть яркость. Тогда появляются алкоголь, шопинг, азартные игры или экстрим. «Стимуляторы не возвращают эмоции. Они создают иллюзию яркости на короткое время. После их действия пустота ощущается сильнее. Формируется опасный цикл», — подчеркивает врач.

Особенно часто это наблюдается при алкогольной зависимости. «Пациенты признаются: «Хотя бы что-то начинаю чувствовать». Это тревожный сигнал — алкоголь становится эмоциональным регулятором, а не способом отдохнуть», — говорит Касперович.

Ошибка — считать онемение чертой характера. «Люди говорят: «Наверное, я просто стал черствым», «Возраст такой». Но это не личность, а состояние, которое поддается лечению», — поясняет специалист.

Тревожный признак — когда пустота длится месяцами и влияет на качество жизни. Человеку становится безразлично то, что раньше приносило удовольствие. «Если вы месяцами не испытываете положительных эмоций — это повод разобраться с причинами вместе со специалистом», — подчеркивает Касперович.

Эмоциональное онемение — не отдельная болезнь, а симптом, сопровождающий разные расстройства. «Не пытайтесь вернуть эмоции алкоголем или стимуляторами. Настоящая проблема — психика устала защищаться и перестала позволять себе чувствовать. Именно с этой причиной нужно работать», — заключает Касперович.

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