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Общество

В Самаре приостановлено движение наземного общественного транспорта

Мэр Носков: в Самаре не работает общественный транспорт из-за ракетной опасности
Таисия Лисковец/РИА Новости

Мэр Самары Иван Носков сообщил в своем канале в «Максе», что работа наземного общественного транспорта в городе приостановлена из-за ракетной опасности.

«Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает», — поделился Носков.

Он добавил, что вход в метро для укрытия свободный.

6 августа глава администрации Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что в городе объявлена угроза атаки безэкипажных катеров. Он призвал местных жителей не выходить на открытое пространство возле моря и укрыться в помещении без окон.

2 августа Белгород и Белгородский округ подверглись ракетным обстрелам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также в оперштабе предупреждали, что ракетная опасность объявлялась еще в четырех муниципальных округах — Грайворонском, Борисовском, Ракитянском и Краснояружском. Власти призывали жителей укрыться в подвальных помещениях или иных подземных пространствах.

Ранее в Белгородской области девочка-подросток и мужчина получили травмы из-за атаки ВСУ.

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