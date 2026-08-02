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Армия

ВСУ ракетами ударили по Белгородской области

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетным обстрелам ВСУ
Efrem Lukatsky/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб Белгородской области.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — подчеркивается в заявлении.

В настоящее время специалисты оперативных служб уточняют информацию о последствиях обстрелов.

Также в оперштабе предупредили, что ракетная опасность объявлена еще в четырех муниципальных округах — Грайворонском, Борисовском, Ракитянском и Краснояружском. Власти призвали жителей укрыться в подвальных помещениях или иных подземных пространствах.

31 июля беспилотник ВСУ нанес удар по частному жилому дому в селе Вознесеновка в Шебекинском округе Белгородской области. По данным регионального оперштаба, пострадал мужчина — у него диагностировали осколочные ранения лица. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу, позже его должны были транспортировать в областную клиническую больницу.

Сообщалось, что в атакованном доме оказались повреждены фасад, окна и кровля. Кроме того, урон был нанесен одному автомобилю и линии электропередачи.

Ранее в Белгородской области девочка-подросток и мужчина получили травмы из-за атаки ВСУ.

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