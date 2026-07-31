В Белгородской области подросток и мужчина пострадали при атаках ВСУ

В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали 14-летняя девочка и мужчина

В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область пострадали 14-летняя девочка и мужчина. Об этом сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале.

По его данным, подросток пострадала при ракетном обстреле села Красный Куток Борисовского округа. Ее доставили в детскую областную клиническую больницу с акубаротравмой. По итогам обследований девочка продолжит лечение амбулаторно.

В оперштабе добавили, что мужчина пострадал при ударе беспилотника по грузовому автомобилю в селе Толоконное Белгородского округа. Его доставили в Октябрьскую районную больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения. Мужчине оказывают необходимую помощь, отметили в оперштабе.

Несколькими часами ранее украинские военные нанесли удар по автобусу в районе поселка Кутейниково на востоке Донецкой народной республики. Транспортное средство следовало по маршруту Краснодар — Донецк. В результате, по словам главы Амвросиевского округа Игоря Лызова, пострадали «восемь-девять» человек.

Ранее в Белгородской области почти два десятка человек пострадали при атаке ВСУ на автобус.